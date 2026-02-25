LES FOULÉES DES DUNES Saint-Brevin-les-Pins

LES FOULÉES DES DUNES

Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cette manifestation sportive estivale, se situe au beau milieu d’un environnement de vacances en bordure de mer.

Le parcours est varié, et très nature. Il passe sur notre belle plage de Saint Brevin l’océan, composé de sable sec et humide, mais aussi sur des chemins d’écorces, l’arrivée se fait sur le boulevard de l’océan. Ce parcours est très apprécié par les compétiteurs, avec d’année en année toujours plus de succès.

Deux courses seront au programme et une épreuve de marche nordique

5 km (départ à 17h)

10 km (départ à 18h)

10 km marche nordique (départ 15h15)

Droits d’inscription des courses 5 km, 10 km et Marche Nordique 10 km.

Licenciés 11 €

Non licenciés : 14 €

Jour de la Course 16 €

Les Galopades

Des galopades sont organisées pour les enfants répartis en plusieurs catégories d’âge

• 15h – environ 750 m réservé à la catégorie Éveil (2016 à 2018)

• 15h30 environ 1450 m réservé à la catégorie Poussin/Poussine (2014 et 2015)

• 16h – environ 2100 m réservé aux catégories Benjamin (2012 et 2013) et Minime (2010 et 2011)

Inscription obligatoire et gratuite des concurrents le jour de la course.

LA COURSE EST ANNULEE POUR DES RAISONS DE CANICULE

+ d’infos https://www.fouleesdesdunes.fr/Inscriptions en ligne à partir du 15 mai 2025 sur le site https://www.timepulse.fr/ .

Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 82 39 56 49 mjg.leplessis@wanadoo.fr

