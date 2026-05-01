DJ Tintin Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon
DJ Tintin Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon samedi 30 mai 2026.
Saint-Georges-de-Luzençon
DJ Tintin Le Luz
Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée années 90/00’s avec Tintin, Tragedie, K-maro, la lambada ou la macarena vous manque ? C’est cette soirée qui va vous rendre nostalgique avec DJ tintin dès 21h
Restauration dès 19h
Infos et résas au 07 43 65 90 33 .
Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 43 65 90 33 restaurantleluz@gmail.com
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English :
L’événement DJ Tintin Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)