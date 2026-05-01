Saint-Georges-de-Luzençon

Lisa chante au Luz Le Luz

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Vendredi 22 Mai à partir de 21h Lisa chante au Luz’

De la variété française , de l’international, Celine dion, Jean Jacques Goldman. Si l’écouter vous donne envie de danser, libre à vous la piste sera ouverte.

Tapas et cocktail et si le temps le permet le tout se fera sur la terrasse ou directement à la guinguette située juste en dessous.

Infos et résas au 07 43 65 90 33 .

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 43 65 90 33 restaurantleluz@gmail.com

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English :

L’événement Lisa chante au Luz Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)