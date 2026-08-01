Informations pratiques

Logonna-Daoulas

DJ Trop’ à la Moulinette

Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:30:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

L’été n’est pas terminé… et on compte bien le célébrer !

Le temps d’un après-midi, La Moulinette prend des airs de plage tropicale.

DJ Trop’ vous embarque pour plus de trois heures de musiques à danser, exclusivement sur vinyles. Des années 50 à 80, de l’Amérique du Sud à l’Afrique, en passant par les Antilles et le Cap-Vert, laissez-vous porter par une sélection ensoleillée où se croisent guitares, accordéons et synthétiseurs vintage.

Que vous veniez pour danser, écouter, boire un verre ou simplement profiter de l’ambiance, tout est réuni pour passer un beau moment.

Roule ma Boule sera également présent de 16h à 20h avec ses glaces et sorbets artisanaux.

Au programme

– DJ set tropical sur vinyles

– Plage et baignade à deux pas

– Glaces artisanales

– Bar de La Moulinette

Chemises à fleurs vivement conseillées ! .

Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 32 17 05

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English :

L’événement DJ Trop’ à la Moulinette Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS