D’JAL – SUMMUM Grenoble

D’JAL Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : D’JAL« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »Mention : en accord avec La Tiny Team & Heb

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38