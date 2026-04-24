Djamil Le Shlag Exode(s) Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Djamil Le Shlag Exode(s)

Dimanche 3 mai 2026 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’espace Julien accueille Djamil Le Shlag pour son spectacle Exode(s)

Né il y a 41 ans quelque part en Auvergne, Djamil passe une enfance paisible à Vichy, à la frontière entre le monde rural et la grande ville.



A l’époque son emploi du temps se découpe entre partie de pêche au gardon dans l’Allier et tournoi de basket de rue. Entre l’Éducation nationale et lui c’est un rendez-vous manqué, mais il passera quand même quelques années sur les bancs de l’université entre fac d’histoire et de sociologie, Djamil se cherche. C’est donc logiquement dans la vente de fauteuils massants sur les foires qu’il travaille quelques années avant de partir vivre quelques mois aux États-Unis et en Asie. Nourri par ce parcours sinueux hors des sentiers battus, Djamil constate qu’il n’a vraiment qu’une seule envie dans la vie Faire rire sur scène. A 30 ans il se sent mûr pour démarrer dans l’humour et metaujourd’hui toute son énergie pour imposer son style et sa vision.



Dans son nouveau spectacle Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission.



Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension. Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative. Dans Exode(s), Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété.



A travers ses différentes expériences il tire la conclusion que le mouvement, c’est la vie. Et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Espace Julien welcomes Djamil Le Shlag for his show Exode(s)

L’événement Djamil Le Shlag Exode(s) Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille