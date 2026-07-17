Doc’N’Co Kraftwerk STEREOLUX Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 18€ | Carte Stereolux : 13€ | Abonné·e partenaire : 13€
Ce nouveau Doc’N’Co vous invite à (re)découvrir Kraftwerk, l’un des groupes non anglo-saxons les plus influents de ces cinquante dernières années. Le quatuor de Düsseldorf est l’un des plus samplés et les plus remixés dans le monde ! Un documentaire passionnant (Kraftwerk – Pop Art) sur l’histoire du groupe et un concert de Rodolphe Burger & Julien Perraudeau qui revisite Radio-Activity, l’un des albums culte des allemands !
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/docnco-kraftwerk-22102026-1800
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