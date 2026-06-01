Châtillon-sur-Indre

Documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Que reste-t-il de Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’oeuvres et un mythe celui d’une artiste rebelle, femme flamboyante au destin brisé, égérie de Rodin, qui sombra dans la folie après leur relation passionnée.

S’approchons au plus près des marbres et des bronzes de Camille Claudel pour sonder la matière infiniment sensible de son oeuvre, en suivant les jalons de sa biographie.

France, ARTE, 2023­ .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What remains of Camille Claudel? A handful of photographs, few works and a myth: that of a rebellious artist, a flamboyant woman with a broken destiny, Rodin?s muse, who sank into madness after their passionate relationship.

L’événement Documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY