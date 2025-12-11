Documentaire Outrepasser par Elsa Putelat et Nicolas Dupuis TARBES Tarbes

Documentaire Outrepasser par Elsa Putelat et Nicolas Dupuis

TARBES Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

2026-01-20 18:00:00

2026-01-20 22:00:00

2026-01-20

Cette projection est proposée dans le cadre du festival Cinéma & Droits humains, qui a lieu du 5 au 25 janvier.

Déroulement

18h 15 Introduction par Thomas FERRER (15 mn)

18h30 Film Outrepasser ( 51 mn)

19h30 intervention d’Elsa Putelat, réalisatrice du film et échanges avec le public

Le ciné débat sera suivi d’un buffet.

Résumé du film

Sur 620 kilomètres dans un paysage grandiose, s’étend la frontière franco-espagnole.

Une frontière d’apparence invisible depuis les Accords Schengen de 1985. Pourtant, depuis 2015, l’État français a réintroduit les contrôles et fermé plusieurs points de passage.

Ouvrir et passer coûte que coûte pour les uns, contrôler toujours et encore plus pour les autres.

A la lumière de son histoire, ce film choral raconte une histoire contemporaine de cette frontière, celle des rapports de force qui l’agitent, à la frontière parfois de l’État de droit.

.

English :

This screening is part of the Cinema & Human Rights festival, which runs from January 5 to 25.

Schedule

6:15pm: Introduction by Thomas FERRER (15 mins)

6:30pm Film Outrepasser ( 51 mn)

7:30 pm: Elsa Putelat, director of the film, and discussion with the audience

The film debate will be followed by a buffet.

Film summary:

The French-Spanish border stretches for 620 kilometers across an imposing landscape.

A seemingly invisible border since the Schengen Agreements of 1985. However, since 2015, the French state has reintroduced controls and closed several crossing points.

Open and pass at all costs for some, always control and even more for others.

In the light of its history, this choral film tells a contemporary story of this border, that of the power struggles that agitate it, sometimes bordering on the rule of law.

