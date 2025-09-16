Doggo Ciné-concert pop Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Doggo Ciné-concert pop Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l'École vendredi 6 février 2026.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Ciné-concert pop malicieux mettant à l’honneur nos compagnons les plus mignons et attachants, Doggo est une caresse pour l’âme, une friandise pour petits et grands.

Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique.

Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse d’origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l’esthétique Do It Yourself.

armada-productions.com .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

