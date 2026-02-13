Dom La Nena + Quatuor à Cordes, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Dom La Nena + Quatuor à Cordes Vendredi 6 mars, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

24€ avec la carte m+

25€ tarif réduit

27€ prévente

30€ tarif sur place

Vendredi 6 mars, hors des murs du Metronum, l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines accueillera la chanteuse et violoncelliste Dom La Nena pour un concert singulier à la bougie, où elle mêlera sa voix et son violoncelle aux harmonies d’un quatuor à cordes.

Artiste franco-brésilienne à l’univers à la fois mélancolique et poétique, elle façonne ses œuvres grâce à des techniques sophistiquées de boucles, superposant voix et lignes instrumentales pour créer des paysages sonores capables de transformer l’atmosphère du lieu.

Une expérience musicale unique… à vivre !

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie L'auditorium est le lieu de concert et de représentation des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional (musique, théâtre et danse) de Toulouse. D'autres récitals et concerts s'y tiennent lors de festivals.

