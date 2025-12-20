INFECTED RAIN BUTCHER BABIES – LE METRONUM Toulouse

INFECTED RAIN BUTCHER BABIES Début : 2026-04-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Infected Rain Butcher Babies en tournée française en avril 2026Trois pointures du metal international vous donnent rendez-vous pour une tournée explosive en avril 2026 ! Infected Rain Butcher Babies Black Spikes : un line-up exceptionnel mêlant puissance, intensité et brutalité pour trois concerts en France, à Paris, Lyon et Toulouse !INFECTED RAIN – MoldavieEmmené par la fascinante Lena Scissorhands, Infected Rain combine nu metal, metalcore et groove metal dans un style à la fois agressif et atmosphérique. Leur univers visuel et sonore, entre rage et émotion, captive les foules du monde entier.BUTCHER BABIES – USALes reines du metal américain reviennent en force ! Avec Heidi Shepherd et Carla Harvey au chant, les Butcher Babies déchaînent un metal moderne et sans compromis, entre thrash, groove et attitude punk. Leur performance scénique, véritable ouragan d’énergie, est un moment immanquable pour tout fan de metal.BLACK SPIKES – LituanieVenus de Lituanie, Black Spikes ouvrent la soirée avec un son tranchant mêlant modern metal, metalcore et melodic death metal. Leur intensité et leur précision en live font d’eux l’une des révélations montantes de la scène européenne.09.04.2026 – PARIS – La Machine du Moulin Rouge10.04.2026 – LYON – La Rayonne14.04.2026 – TOULOUSE – Metronum

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31