Domaine Coquerel, Domaine du Coquerel 24 rue du Coquerel, Saint-Hilaire-du-Harcouët

Domaine Coquerel 2 – 6 juin Domaine du Coquerel 24 rue du Coquerel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Installé à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, dans le Sud Manche, le Domaine du Coquerel produit du calvados depuis 1937.

L’équipe vous accueille toute l’année au sein la distillerie familiale ! L’occasion pour vous de découvrir l’histoire de la maison, d’admirer le manoir, de vous promener à l’ombre des pommiers et d’en apprendre plus sur l’art de la distillation, qui permet de produire le fameux Calvados. La visite se poursuit dans les chais, où vieillissent les Calvados et les spiritueux dans des fûts et foudres en chêne blanc du Limousin.

Domaine du Coquerel 24 rue du Coquerel 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 79 02 20 »}]

La visite guidée d’une heure s’achève par une dégustation de Calvados, gins, liqueurs et pommeau

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