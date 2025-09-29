Saison Culturelle > Cabaret cirque Entre chiens et loups Plan d’eau du Prieuré Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saison Culturelle > Cabaret cirque Entre chiens et loups

Plan d’eau du Prieuré La Reterie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 21:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Art équestre

Une création soutenue par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie.

Ce spectacle sensible à la lisière des mondes entre le jour et la nuit, entre le sauvage et le domestique, entre l’animal et l’humain, interroge la place de la nature en nous et hors de nous.

Le langage des centaures, par leurs techniques équestres variées, appelle à l’immersion dans le

moment présent, à l’écoute instinctive et la résonance avec le monde qui nous entoure.

Sur la musique envoûtante de la pianiste Agathe di Piro et par la voix de Walid Ben Selim, les deux centaures Camille et Manolo développent une relation intime entre humains et chevaux.

Tout public gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Plan d’eau du Prieuré La Reterie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Cabaret cirque Entre chiens et loups

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Cabaret cirque Entre chiens et loups Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts