Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands Domaine de Certes et Graveyron Audenge
lundi 17 août 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:30:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-28
Le plaisir d’être dans la nature, ce n’est pas que pour les adultes ! Cette visite est particulièrement adaptée aux jeunes de 7 à 12 ans. Chaque sortie, unique et adaptée à la saison, invite les enfants à explorer, créer et s’émerveiller à travers des ateliers ludiques et sensoriels. Une immersion joyeuse pour découvrir les secrets du vivant en s’amusant !
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien d’accès
Enfant à partir de 7 ans
Gratuit .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 domainedecertes@gironde.fr
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English : Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands
L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands Audenge a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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