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Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands Domaine de Certes et Graveyron Audenge

lundi 17 août 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Certes et Graveyron
Adresse
Avenue de Certes
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :
2026-08-17 2026-08-28

Le plaisir d’être dans la nature, ce n’est pas que pour les adultes ! Cette visite est particulièrement adaptée aux jeunes de 7 à 12 ans. Chaque sortie, unique et adaptée à la saison, invite les enfants à explorer, créer et s’émerveiller à travers des ateliers ludiques et sensoriels. Une immersion joyeuse pour découvrir les secrets du vivant en s’amusant !
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur.

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien d’accès

Enfant à partir de 7 ans
Gratuit   .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79  domainedecertes@gironde.fr

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English : Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour petits et grands Audenge a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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