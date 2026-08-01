Domaine de Certes et Graveyron ciné débat Les problèmes ‘ à tiques Domaine de Certes et Graveyron Audenge
vendredi 14 août 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron ciné débat Les problèmes ‘ à tiques
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Un film sur la nature, des transats, du thé, de la tisane, quoi de mieux pour un moment en toute détente ? Venez vous joindre à nous pour une projection suivie d’une petite discussion sur la nature de Gironde.
Le film En 2018, 67 000 cas de maladie de Lyme ont été recensés en France. Causée par la bactérie Borrélia burgdorferi , elle est transmise à l’Homme par les tiques. Mal connue, difficile à détecter, cette maladie amène scientifiques et écologues à chercher des solutions à la prolifération des tiques. Poussée par ma curiosité de naturaliste, je pars à la rencontre de ces spécialistes pour en apprendre plus sur ce sujet. Et si les solutions se trouvaient dans la Nature elle-même ?
Film d’une vingtaine de minutes En présence de la réalisatrice Maud Varagnac Quard.
Enfant à partir de 16 ans.
Gratuit.
Sur réservation. .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Domaine de Certes et Graveyron ciné débat Les problèmes ‘ à tiques
L’événement Domaine de Certes et Graveyron ciné débat Les problèmes ‘ à tiques Audenge a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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