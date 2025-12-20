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Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Domaine de Certes et Graveyron Audenge jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Domaine de Certes et Graveyron

Adresse : 47 Avenue de Certes

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-27 13:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Accompagnés par l’artiste plasticienne Amandine Polet, les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) vous invitent à découvrir une œuvre originale mêlant botanique, création artistique et poésie une ode au végétal sauvage !
Communes ou rares, les plantes portent toutes un message elles racontent notre relation au vivant, témoignent des enjeux de certains territoires et nous interpellent sur leur devenir…
Exposition à découvrir dans l’accueil du Domaine de Certes et Graveyron tous les jours.   .

Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

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English : Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

L’événement Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Audenge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin

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