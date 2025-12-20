Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Domaine de Certes et Graveyron Audenge
Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Domaine de Certes et Graveyron Audenge jeudi 7 mai 2026.
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage
Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-27 13:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Accompagnés par l’artiste plasticienne Amandine Polet, les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) vous invitent à découvrir une œuvre originale mêlant botanique, création artistique et poésie une ode au végétal sauvage !
Communes ou rares, les plantes portent toutes un message elles racontent notre relation au vivant, témoignent des enjeux de certains territoires et nous interpellent sur leur devenir…
Exposition à découvrir dans l’accueil du Domaine de Certes et Graveyron tous les jours. .
Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage
L’événement Domaine de Certes et Graveyron exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Audenge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin
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