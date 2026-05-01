Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes Domaine de Grange Neuve Pomport
Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes Domaine de Grange Neuve Pomport vendredi 22 mai 2026.
Pomport
Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes
Domaine de Grange Neuve 1830 Route du Périgord Pomport Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez passer une soirée au Domaine de Grange Neuve !
À partir de 18h, profitez d’une visite gratuite du chai suivie d’une dégustation.
Restauration sur place dès 19h.
Le spectacle débutera à 20h. .
Domaine de Grange Neuve 1830 Route du Périgord Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23
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English : Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes
L’événement Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes Pomport a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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