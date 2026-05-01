Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes Domaine de Grange Neuve Pomport

Pomport

Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes

Domaine de Grange Neuve 1830 Route du Périgord Pomport Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez passer une soirée au Domaine de Grange Neuve !

À partir de 18h, profitez d’une visite gratuite du chai suivie d’une dégustation.

Restauration sur place dès 19h.

Le spectacle débutera à 20h. .

Domaine de Grange Neuve 1830 Route du Périgord Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23

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English : Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes

L’événement Domaine de Grange Neuve | Les troubadours des temps modernes Pomport a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides