Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes Lieu-dit Le Barouillet Pomport
Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes Lieu-dit Le Barouillet Pomport vendredi 12 juin 2026.
Pomport
Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes
Lieu-dit Le Barouillet Château Barouillet Pomport Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 11:30:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
De juin à septembre, profitez d’une petite restauration le midi, les pieds dans les vignes.
Bons produits, ambiance familiale et sourire au rendez-vous !
Prix en fonction du menu. .
Lieu-dit Le Barouillet Château Barouillet Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 20
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L’événement Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes Pomport a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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