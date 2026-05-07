Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes Lieu-dit Le Barouillet Pomport

Pomport

Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes

Lieu-dit Le Barouillet Château Barouillet Pomport Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 11:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

De juin à septembre, profitez d’une petite restauration le midi, les pieds dans les vignes.

Bons produits, ambiance familiale et sourire au rendez-vous !

Prix en fonction du menu. .

Lieu-dit Le Barouillet Château Barouillet Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 20

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English : Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes

L’événement Château Barouillet | Pique-nique dans les vignes Pomport a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides