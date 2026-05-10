Château Larchère | Visite & dégustation Pomport
Château Larchère | Visite & dégustation Pomport mercredi 1 juillet 2026.
Pomport
Château Larchère | Visite & dégustation
82 Chemin des Fritillaires Pomport Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20
Laissez-vous guider par un pionnier de la Bio, lors d’une balade immersive entre nature préservée et savoir-faire engagé. Rencontrez des animaux (jument de trait et moutons d’Ouessant) et savourez une dégustation de Monbazillac, Bergerac, Saussignac et gamme d’Atypiques
Gratuit (option tapas 6€). Sur réservation. .
82 Chemin des Fritillaires Pomport 24331 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 25 84 chateaularchere@gmail.com
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L’événement Château Larchère | Visite & dégustation Pomport a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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