Château Bélingard | Visite guidée de la propriété Château Bélingard Pomport

Pomport

Château Bélingard | Visite guidée de la propriété

Château Bélingard 217 Route de la Guerre de 100 ans Pomport Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-09-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28 2026-09-01 2026-09-04 2026-09-08

Venez découvrir Château Bélingard. Un accueil personnalisé, obsession de la propriété, vous sera réservé dans le cadre de la certification Haute Valeur Environnementale et Vignobles & Découvertes.

Sur réservation.

Venez découvrir Château Bélingard. Un accueil personnalisé, obsession de la propriété, vous sera réservé dans le cadre de la certification Haute Valeur Environnementale et Vignobles & Découvertes. Le métier de vigneron et la passion d’une famille depuis 200 ans, pour son terroir de Monbazillac et Bergerac, vous seront expliqués.

Une vue époustouflante, le parfum de l’Histoire, les saveurs des cépages, le travail du vigneron, les subtilités du terroir seront au rendez-vous.

Sur réservation. .

Château Bélingard 217 Route de la Guerre de 100 ans Pomport 24331 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 28 03 contact@belingard.com

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English : Château Bélingard | Visite guidée de la propriété

Come and discover Château Bélingard. A personalized welcome, an obsession of the estate, will be reserved for you within the framework of the High Environmental Value and Vignobles & Découvertes certification.

Reservations required.

L’événement Château Bélingard | Visite guidée de la propriété Pomport a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides