Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos Parnay jeudi 11 juin 2026.

Parnay

Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-15 2026-07-01 2026-09-01 2026-09-16

Déjeuner dans un restaurant bistronomique partenaire, puis visite guidée des chais de production et de la cave troglodytique, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

Déjeuner dans un restaurant bistronomique partenaire, avec entrée/plat/dessert au choix à la carte, avec deux verres de notre production (une coupe de Crémant de Loire, et un verre de Saumur Blanc ou de Saumur Champigny).

Puis rendez-vous au domaine pour une visite guidée des chais de production (cuves, foudres, barriques) et de la cave troglodytique du XVIIIème siècle, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h.

Du 15/06 au 30/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 01/07 au 31/08/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.

Du 01/09 au 15/09/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 16/09 au 31/12/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Lunch at one of our partner bistronomic restaurants, followed by a guided tour of the production cellars and troglodytic cellar, followed by a commented tasting of 4 cuvées, with appetizers.

L’événement Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos Parnay a été mis à jour le 2026-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME