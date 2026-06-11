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Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos Parnay

Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos Parnay jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Impasse des Hauts de Valbrun

Ville : 49730 Parnay

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 69 69 69

Parnay

Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-15 2026-07-01 2026-09-01 2026-09-16

Déjeuner dans un restaurant bistronomique partenaire, puis visite guidée des chais de production et de la cave troglodytique, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.
Déjeuner dans un restaurant bistronomique partenaire, avec entrée/plat/dessert au choix à la carte, avec deux verres de notre production (une coupe de Crémant de Loire, et un verre de Saumur Blanc ou de Saumur Champigny).
Puis rendez-vous au domaine pour une visite guidée des chais de production (cuves, foudres, barriques) et de la cave troglodytique du XVIIIème siècle, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h.

Du 15/06 au 30/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 01/07 au 31/08/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.

Du 01/09 au 15/09/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 16/09 au 31/12/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h.   .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00  contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Lunch at one of our partner bistronomic restaurants, followed by a guided tour of the production cellars and troglodytic cellar, followed by a commented tasting of 4 cuvées, with appetizers.

L’événement Domaine de Rocheville Balade Gourmande au coeur des troglos Parnay a été mis à jour le 2026-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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