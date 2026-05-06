Parnay

Visite thématique le Chenin de la vigne au verre

1 rue Antoine Cristal Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Chenin Fan Week, partez à la découverte du vignoble et du cépage emblématique de la Vallée de la Loire. Une expérience immersive pour comprendre pourquoi le Chenin fascine les amateurs de vin du monde entier.

Visite guidée des parcelles

Explorez les vignes et apprenez à reconnaître le Chenin, son terroir, ses spécificités et les secrets de sa culture.

Histoire et terroir découvrez comment le Chenin s’épanouit dans la Vallée de la Loire, entre climat, sols et savoir-faire ancestral.

Diversité des expressions du sec au moelleux, en passant par les effervescents, le Chenin se révèle sous toutes ses facettes.

Dégustation accompagnée d’accords régionaux salés ou sucrés.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 juin 2026 de 15h à 17h. .

1 rue Antoine Cristal Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

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English :

For Chenin Fan Week, discover the vineyards and the emblematic grape variety of the Loire Valley. An immersive experience to understand why Chenin fascinates wine lovers the world over.

L’événement Visite thématique le Chenin de la vigne au verre Parnay a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME