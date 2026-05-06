Exposition « Fragments de couleurs » au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay 12 mai – 27 juin Entrée libre

Pour continuer la saison artistique en beauté, le Domaine de Rocheville, à Parnay, accueille du 12 mai au 27 juin 2026 « Fragments de couleurs », une exposition de l’artiste Beatty.

Beatty (Béatrice Mortier) est une artiste peintre collagiste originaire de Montreuil-Bellay. Elle a entièrement développé en autodidacte une technique singulière pour composer ses tableaux, associant collage et acrylique. Elle déstructure toutes sortes de papiers et les réassemble par petites touches, comme un peintre dispose ses couleurs sur une palette, pour donner profondeur et relief à ses scènes.

L’exposition « Fragments de couleurs » réunit une trentaine d’œuvres représentatives des univers qui font la signature de Beatty. Les « Copines », un trio féminin décliné en différentes situations autour d’un verre ou d’un café, les « Mirontons », leurs alter ego masculins, mais aussi des compositions urbaines, des natures mortes, des scènes de vie et de nature…

Une exposition à ne pas manquer, ouverte à tous les amateurs d’art coloré et de bonne humeur… et de vin !

Prolongez l’expérience au Domaine de Rocheville en découvrant ou redécouvrant ses cuvées en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny, Crémant de Loire et Pétillant naturel Rosé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00

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Domaine de Rocheville Chemin de Béniquet 49730 Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire



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