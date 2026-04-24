Fête du chien Parnay
Fête du chien Parnay samedi 16 mai 2026.
Parnay
Fête du chien
7 Les Pommerats Parnay Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dog Event organise la fête du chien, Samedi 16 Mai 2026 de 10h00 à 19h00, à Parnay.
Au programme Activités, découvertes, rencontres… et aussi de quoi se régaler, une journée 100% plaisir !
Dog Event organise la fête du chien samedi 16 mai 2026 de 10h à 19h à Parnay. Une journée conviviale avec activités, découvertes et rencontres, ainsi qu’une offre de restauration.
Sur place buvette (sandwichs, crêpes, boissons, bières artisanales) et menu complet sur réservation (entrée, viande-frites, fromage de chèvre de Rians, dessert, boisson, café).
Au programme parcours d’obstacles, cani-cross et cani-VTT, démonstrations (troupeau, obéissance, mordant), cours d’éducation et conseils de pros.
Espace bien-être (ostéopathie, shiatsu, soins) et exposants (accessoires, friandises, produits naturels).
Que votre chien soit sportif, joueur, timide ou simplement curieux… Il y aura forcément une activité pour lui ! 0 .
7 Les Pommerats Parnay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 42 21 51 dogevent@gmail.com
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English :
Dog Event organizes the Fête du chien, Saturday, May 16, 2026 from 10:00 am to 7:00 pm, in Parnay.
On the program: activities, discoveries, encounters… and plenty of treats, a day that’s 100% fun!
L’événement Fête du chien Parnay a été mis à jour le 2026-04-24 par PIT LE DUNOIS