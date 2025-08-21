Circuit de randonnée Entre Loire et Coteaux Variante Parnay Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et Coteaux Variante
49730 Parnay Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 7700.0
Parcours vallonné alliant la Loire, le vignoble, la forêt et les troglodytes. Ce parcours est une version plus courte du sentier Entre Loire et Coteaux , long de 11.6 km.
English :
An undulating trail combining the Loire, vineyards, forest and troglodytes. This trail is a shorter version of the 11.6 km Entre Loire et Coteaux trail.
Deutsch :
Hügelige Strecke, die die Loire, die Weinberge, den Wald und die Höhlenwohnungen miteinander verbindet. Diese Strecke ist eine kürzere Version des 11,6 km langen Pfades Entre Loire et Coteaux .
Italiano :
Un percorso ondulato che unisce la Loira, i vigneti, la foresta e le grotte troglodite. Questo percorso è una versione più breve del percorso Entre Loire et Coteaux di 11,6 km.
Español :
Un sendero ondulado que combina el Loira, viñedos, bosques y cuevas trogloditas. Este sendero es una versión más corta del sendero Entre Loire et Coteaux de 11,6 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-18 par Anjou tourime