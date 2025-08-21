Circuit de randonnée Entre Loire et Coteaux Variante Parnay Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et Coteaux Variante

Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et Coteaux Variante 49730 Parnay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Parcours vallonné alliant la Loire, le vignoble, la forêt et les troglodytes. Ce parcours est une version plus courte du sentier Entre Loire et Coteaux , long de 11.6 km.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

An undulating trail combining the Loire, vineyards, forest and troglodytes. This trail is a shorter version of the 11.6 km Entre Loire et Coteaux trail.

Deutsch :

Hügelige Strecke, die die Loire, die Weinberge, den Wald und die Höhlenwohnungen miteinander verbindet. Diese Strecke ist eine kürzere Version des 11,6 km langen Pfades Entre Loire et Coteaux .

Italiano :

Un percorso ondulato che unisce la Loira, i vigneti, la foresta e le grotte troglodite. Questo percorso è una versione più breve del percorso Entre Loire et Coteaux di 11,6 km.

Español :

Un sendero ondulado que combina el Loira, viñedos, bosques y cuevas trogloditas. Este sendero es una versión más corta del sendero Entre Loire et Coteaux de 11,6 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-18 par Anjou tourime