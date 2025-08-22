Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux Parnay Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux 49730 Parnay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Parcours vallonné alliant la Loire, le vignoble, la forêt et les troglodytes.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

An undulating route combining the Loire, vineyards, forest and troglodytes.

Deutsch :

Hügelige Strecke, die die Loire, die Weinberge, den Wald und die Höhlenwohnungen miteinander verbindet.

Italiano :

Un percorso ondulato che unisce la Loira, i vigneti, la foresta e le grotte troglodite.

Español :

Una ruta ondulada que combina el Loira, viñedos, bosques y cuevas trogloditas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime