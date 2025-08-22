Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux Parnay Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux Parnay Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Parnay, entre Loire et coteaux 49730 Parnay Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11600.0 Tarif :
Parcours vallonné alliant la Loire, le vignoble, la forêt et les troglodytes.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
An undulating route combining the Loire, vineyards, forest and troglodytes.
Deutsch :
Hügelige Strecke, die die Loire, die Weinberge, den Wald und die Höhlenwohnungen miteinander verbindet.
Italiano :
Un percorso ondulato che unisce la Loira, i vigneti, la foresta e le grotte troglodite.
Español :
Una ruta ondulada que combina el Loira, viñedos, bosques y cuevas trogloditas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime