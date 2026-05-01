Expo-vente Fragments de Couleurs Parnay

Parnay

Expo-vente Fragments de Couleurs

Chemin des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Pour continuer la saison artistique en beauté, le Domaine de Rocheville accueille Fragments de couleurs , une exposition de l’artiste Beatty.

Une invitation à découvrir un univers pictural unique, joyeux et généreux.

Beatty (Béatrice Mortier) est une artiste peintre collagiste originaire de Montreuil-Bellay. Elle a entièrement développé en autodidacte une technique singulière pour composer ses tableaux, associant collage et acrylique. Elle déstructure toutes sortes de papiers et les réassemble par petites touches, comme un peintre dispose ses couleurs sur une palette, pour donner profondeur et relief à ses scènes.

L’exposition Fragments de couleurs réunit une trentaine d’œuvres représentatives des univers qui font la signature de Beatty. Les Copines , un trio féminin décliné en différentes situations autour d’un verre ou d’un café, les Mirontons , leurs alter ego masculins, mais aussi des compositions urbaines, des natures mortes, des scènes de vie et de nature…

Une exposition à ne pas manquer, ouverte à tous les amateurs d’art coloré et de bonne humeur… et de vin !

Prolongez l’expérience au Domaine de Rocheville en découvrant ou redécouvrant ses cuvées en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny, Crémant de Loire et Pétillant naturel Rosé.

PRECISIONS HORAIRES

Du 12/05 au 27/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Chemin des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

To continue the artistic season in style, Domaine de Rocheville welcomes Fragments de couleurs , an exhibition by artist Beatty.

An invitation to discover a unique, joyful and generous pictorial universe.

L’événement Expo-vente Fragments de Couleurs Parnay a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME