Parnay

Domaine de Rocheville Secrets de cave

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-15 2026-07-01 2026-09-01 2026-09-16

Visite guidée des chais de production et de la cave troglodytique, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

Visite guidée des chais de production (cuves, foudres, barriques) et de la cave troglodytique du XVIIIème siècle, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

Découverte des méthodes de vinification et d’élevage de nos vins biologiques, et de l’histoire des troglos.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h.

Du 15/06 au 30/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 01/07 au 31/08/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.

Du 01/09 au 15/09/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Du 16/09 au 31/12/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Guided tour of the production cellars and troglodytic cellar, followed by a commented tasting of 4 cuvées, with appetizers.

L’événement Domaine de Rocheville Secrets de cave Parnay a été mis à jour le 2026-06-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME