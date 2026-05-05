Domaine Delorozoy – Visite Guidée du Chai avec le Vigneron, Domaine Delorozoy, Montdauphin

Domaine Delorozoy – Visite Guidée du Chai avec le Vigneron Dimanche 7 juin, 10h00, 15h00 Domaine Delorozoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Le Domaine Delorozoy ouvre ses portes le dimanche 7 avril dans le cadre des JNAgri 2026. Au programme : visite avec le vigneron du chai où sont vignifiés et élévés les vins bio issus des raisins du domaine. Ces vins tranquilles – rouge, rosé et blancs – bénéficient de l’Indication Géographique Protégée Ile-de-France. La visite sera l’occasion également d’évoquer l’histoire du vignoble d’Ile-de-France, son apogée au moyen-Age, sa renaissance aujourd’hui.

Domaine Delorozoy 11 rue des Vignes 77320 Montdauphin Montdauphin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite guidée du chai avec le vigneron, à la découverte de l’élaboration des vins blancs, rouges et rosés de ce domaine, qui contribue à la renaissance du vignoble d’Ile-de-France. vin visite

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