AGENDA · Chanverrie
Domaine du Château du Boisniard Chanverrie
samedi 19 septembre 2026 · Chanverrie
Informations pratiques
Chanverrie
Domaine du Château du Boisniard
Rue du Boisniard Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
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Rue du Boisniard Chanverrie 85500 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 52 34
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English :
L’événement Domaine du Château du Boisniard Chanverrie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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