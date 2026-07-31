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AGENDA · Chanverrie

Domaine du Château du Boisniard Chanverrie

samedi 19 septembre 2026 · Chanverrie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue du Boisniard
Ville
85500 Chanverrie
Département
Vendée
Tarif

Chanverrie

Domaine du Château du Boisniard

Rue du Boisniard Chanverrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Rue du Boisniard Chanverrie 85500 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 52 34 

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English :

L’événement Domaine du Château du Boisniard Chanverrie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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