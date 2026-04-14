Domaine Terre de Mistral, Domaine Terre de Mistral, Rousset

Domaine Terre de Mistral 5 et 6 juin Domaine Terre de Mistral Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Des visites commentées de nos ateliers viticoles vous sont proposées, suivies d’une initiation à la dégustation avec les produits du domaine.

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon 13790 Rousset Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.terre-de-mistral.com/ »}]

Des visites commentées de nos ateliers viticoles vous sont proposées, suivies d’une initiation à la dégustation avec les produits du domaine. vitivulture vin

Site terre de mistral