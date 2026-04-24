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Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset

Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Domaine Terre de Mistral

Adresse : Chemin du Pavillon

Ville : 13790 Rousset

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Rousset

Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h.

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12

Tous les vendredis soirs, profitez d’une ambiance musicale live au restaurant du Domaine Terre de Mistral !
05/06 Le Bedhui’s Trio Jazz (Jazz)
12/06 Fafa Carioca (Musique brésilienne)   .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84  tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

Every Friday evening, enjoy live music at the Domaine Terre de Mistral restaurant!

L’événement Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Rousset a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme

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