Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset
Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset vendredi 5 juin 2026.
Rousset
Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral
Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h.
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12
Tous les vendredis soirs, profitez d’une ambiance musicale live au restaurant du Domaine Terre de Mistral !
05/06 Le Bedhui’s Trio Jazz (Jazz)
12/06 Fafa Carioca (Musique brésilienne) .
Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com
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English :
Every Friday evening, enjoy live music at the Domaine Terre de Mistral restaurant!
L’événement Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Rousset a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme