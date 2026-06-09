Dommartin-lès-Toul

Dom’en fête

3 Rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Réservez votre samedi 11 juillet !

La municipalité de Dommartin-lès-Toul et les associations dommartoises vous préparent une journée festive et conviviale autour de Dom’inno.

– Vide grenier

– Food trucks

– Concerts & animations

– Jeux pour enfants

– Expositions et surprises !

Les habitants de Dommartin-lès-Toul peuvent profiter gratuitement d’un emplacement de 5 m pour le vide-grenier (places limitées). Inscriptions ouvertes dès maintenant sur le site de la mairie. Une belle journée de partage à ne pas manquer, avant de terminer la soirée avec le traditionnel feu d’artifice de la Ville de Toul.Tout public

0 .

3 Rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 04 48 mairie@dommartin-les-toul.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reserve your Saturday, July 11!

The municipality of Dommartin-lès-Toul and Dommartin associations are preparing a festive and convivial day around Dom’inno.

– Flea market

– Food trucks

– Concerts & entertainment

– Children’s games

– Exhibitions and surprises!

Residents of Dommartin-lès-Toul can take advantage of a free 5-m pitch for the garage sale (places are limited). Registration now open on the town hall website. A great day of sharing, not to be missed, before ending the evening with Toul’s traditional fireworks display.

L’événement Dom’en fête Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES