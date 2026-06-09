Dom’en fête Dommartin-lès-Toul
Dom’en fête Dommartin-lès-Toul samedi 11 juillet 2026.
Dommartin-lès-Toul
Dom’en fête
3 Rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Réservez votre samedi 11 juillet !
La municipalité de Dommartin-lès-Toul et les associations dommartoises vous préparent une journée festive et conviviale autour de Dom’inno.
– Vide grenier
– Food trucks
– Concerts & animations
– Jeux pour enfants
– Expositions et surprises !
Les habitants de Dommartin-lès-Toul peuvent profiter gratuitement d’un emplacement de 5 m pour le vide-grenier (places limitées). Inscriptions ouvertes dès maintenant sur le site de la mairie. Une belle journée de partage à ne pas manquer, avant de terminer la soirée avec le traditionnel feu d’artifice de la Ville de Toul.Tout public
0 .
3 Rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 04 48 mairie@dommartin-les-toul.com
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English :
Reserve your Saturday, July 11!
The municipality of Dommartin-lès-Toul and Dommartin associations are preparing a festive and convivial day around Dom’inno.
– Flea market
– Food trucks
– Concerts & entertainment
– Children’s games
– Exhibitions and surprises!
Residents of Dommartin-lès-Toul can take advantage of a free 5-m pitch for the garage sale (places are limited). Registration now open on the town hall website. A great day of sharing, not to be missed, before ending the evening with Toul’s traditional fireworks display.
L’événement Dom’en fête Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES