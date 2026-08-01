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AGENDA · Domeyrot

Domeyrot en fête Domeyrot

samedi 15 août 2026 · Domeyrot

Domeyrot en fête Domeyrot

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
23140 Domeyrot
Département
Creuse
Tarif
12 12 Tarif réduit

Domeyrot

Domeyrot en fête

Rue de la Mairie Domeyrot Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :
2026-08-15

Domeyrot en fête, programme de la journée

– 6h ouverture de la brocante
– 9h course à pieds (10 km)
– 9h15 randonnées
– 12h foodtruck & restauration
– 14h pétanque
– 15h chasse aux trésors & intervillage
– 19h30 paëlla géante maison
– 22h bal (gratuit)

Réservation obligatoire avant le 10 août   .

Rue de la Mairie Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 98 04 

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English : Domeyrot en fête

L’événement Domeyrot en fête Domeyrot a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme

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