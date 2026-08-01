Domeyrot en fête Domeyrot
samedi 15 août 2026 · Domeyrot
Informations pratiques
Domeyrot
Domeyrot en fête
Rue de la Mairie Domeyrot Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Domeyrot en fête, programme de la journée
– 6h ouverture de la brocante
– 9h course à pieds (10 km)
– 9h15 randonnées
– 12h foodtruck & restauration
– 14h pétanque
– 15h chasse aux trésors & intervillage
– 19h30 paëlla géante maison
– 22h bal (gratuit)
Réservation obligatoire avant le 10 août .
Rue de la Mairie Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 98 04
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English : Domeyrot en fête
L’événement Domeyrot en fête Domeyrot a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme
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