Informations pratiques

Domeyrot

Domeyrot en fête

Rue de la Mairie Domeyrot Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Domeyrot en fête, programme de la journée

– 6h ouverture de la brocante

– 9h course à pieds (10 km)

– 9h15 randonnées

– 12h foodtruck & restauration

– 14h pétanque

– 15h chasse aux trésors & intervillage

– 19h30 paëlla géante maison

– 22h bal (gratuit)

Réservation obligatoire avant le 10 août .

Rue de la Mairie Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 98 04

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English : Domeyrot en fête

L’événement Domeyrot en fête Domeyrot a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme