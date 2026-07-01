Dominique A + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Dominique A + 1ère partie Jeudi 18 février 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 30€ | Carte Stereolux : 25€ | Abonné·e partenaire : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00

Écrivain, poète, chanteur, auteur, compositeur, le nantais a révolutionné la chanson française au début des années 90. Artiste complet et engagé (des paroles toujours suivies d’actes), il est de retour vers la pop et le rock avec ce quinzième album à venir. Et on s’en réjouit d’avance.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/dominique-1ere-partie-18022027-1900 »}]

+ 1ère partie Chanson Concert