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Dominique A + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

jeudi 18 février 2027 · STEREOLUX · Nantes

Dominique A + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 30€ | Carte Stereolux : 25€ | Abonné·e partenaire : 25€

Dominique A + 1ère partie Jeudi 18 février 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 30€ | Carte Stereolux : 25€ | Abonné·e partenaire : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00
Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00

Écrivain, poète, chanteur, auteur, compositeur, le nantais a révolutionné la chanson française au début des années 90. Artiste complet et engagé (des paroles toujours suivies d’actes), il est de retour vers la pop et le rock avec ce quinzième album à venir. Et on s’en réjouit d’avance.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/dominique-1ere-partie-18022027-1900 »}]
+ 1ère partie Chanson Concert

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