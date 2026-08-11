Informations pratiques

Aslonnes

Dominique Desmons, Mes belles castagnettes et autres romances éducatives.

Place de la Mairie Aslonnes Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Embarquez pour voyage à travers la grande tradition comique chansonnière. Au piano, Dominique Desmons chante un répertoire populaire s’étalant de 1880 à l’aube des années 2000, tour à tour fantaisiste, burlesque, loufoque, malicieux, irrévérencieux, exotique, coquin, voire hilarant et parfois teinté d’humour noir… La presse en parle Dominique Desmons est un pianiste et un chanteur d’opérettes et de variétés, un érudit de la chanson française, un collectionneur de petits formats (les partitions illustrées que l’on vendait dans les rues autrefois), un amateur de chansons réalistes, humoristiques aux accents légèrement grivois pour certaines. Dominique Desmons, c’est beaucoup d’artistes en un seul et ils ont tous du talent. Hélène Hazera France Culture- Chanson Boum. Une programmation de l’association Cantopérette. Chansons de Cabaret et de Music-hall. Dès 12 ans. 1h30.Salle des fêtes. .

Place de la Mairie Aslonnes 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Dominique Desmons, Mes belles castagnettes et autres romances éducatives.

L’événement Dominique Desmons, Mes belles castagnettes et autres romances éducatives. Aslonnes a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne