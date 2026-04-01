Andernos-les-Bains

Don de plasma

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 08:45:00

fin : 2026-06-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-21 2026-06-19

Des bénévoles andernosiens organisent une navette gratuite Andernos Maison du don à Bordeaux pour les dons de plasma et de plaquettes.

A 8h45 à Intermarché Andernos et 9h à Querquillas.

Retour estimé à 13h.

Inscriptions obligatoires par mail evely.carrier@orange.fr .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine evely.carrier@orange.fr

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English : Don de plasma

L’événement Don de plasma Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Andernos-les-Bains