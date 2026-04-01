Don de plasma Andernos-les-Bains
Don de plasma Andernos-les-Bains mercredi 22 avril 2026.
Andernos-les-Bains
Don de plasma
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 08:45:00
fin : 2026-06-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-21 2026-06-19
Des bénévoles andernosiens organisent une navette gratuite Andernos Maison du don à Bordeaux pour les dons de plasma et de plaquettes.
A 8h45 à Intermarché Andernos et 9h à Querquillas.
Retour estimé à 13h.
Inscriptions obligatoires par mail evely.carrier@orange.fr .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine evely.carrier@orange.fr
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English : Don de plasma
L’événement Don de plasma Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Andernos-les-Bains
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