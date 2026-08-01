AGENDA · Bénodet
Don de sang à Bénodet ! Bénodet
lundi 17 août 2026 · Bénodet
Informations pratiques
Bénodet
Don de sang à Bénodet !
Venelle Notre-Dame de la Mer Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:30:00
fin : 2026-08-17 13:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Don du Sang
Lundi 17 Août
de 8h30 à 13h
Salle Venelle Notre Dame de la Mer .
Venelle Notre-Dame de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 23 22 53 97
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English :
L’événement Don de sang à Bénodet ! Bénodet a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
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