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AGENDA · Bénodet

Don de sang à Bénodet ! Bénodet

lundi 17 août 2026 · Bénodet

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Venelle Notre-Dame de la Mer
Ville
29950 Bénodet
Département
Finistère
Tarif

Bénodet

Don de sang à Bénodet !

Venelle Notre-Dame de la Mer Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:30:00
fin : 2026-08-17 13:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Don du Sang

Lundi 17 Août
de 8h30 à 13h

Salle Venelle Notre Dame de la Mer   .

Venelle Notre-Dame de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 23 22 53 97 

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English :

L’événement Don de sang à Bénodet ! Bénodet a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET

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