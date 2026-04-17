Forum des associations Salle de l’Albatros Bénodet
Forum des associations Salle de l’Albatros Bénodet dimanche 6 septembre 2026.
Bénodet
Forum des associations Salle de l’Albatros
31 Route de Poulpry Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Forum des associations Le 06/09
Le forum est ouvert à tous et permettra à chacun de découvrir les nombreuses activités proposées par les associations bénodétoises. Une belle occasion d’échanger avec les bénévoles et de trouver une activité adaptée à ses envies. .
31 Route de Poulpry Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46
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English :
L’événement Forum des associations Salle de l’Albatros Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
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