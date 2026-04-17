Bénodet

Forum des associations Salle de l’Albatros

31 Route de Poulpry Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Forum des associations Le 06/09

Le forum est ouvert à tous et permettra à chacun de découvrir les nombreuses activités proposées par les associations bénodétoises. Une belle occasion d’échanger avec les bénévoles et de trouver une activité adaptée à ses envies. .

31 Route de Poulpry Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46

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English :

L’événement Forum des associations Salle de l’Albatros Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET