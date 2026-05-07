Don de sang Espace polyvalent Ciboure

Ciboure

Don de sang

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Don de sang, uniquement sur rendez-vous. .

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Ciboure a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque