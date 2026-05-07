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Don de sang Espace polyvalent Ciboure

Don de sang Espace polyvalent Ciboure

Don de sang Espace polyvalent Ciboure vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Espace polyvalent

Adresse : Chemin des Barthes

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ciboure

Don de sang

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Don de sang, uniquement sur rendez-vous.   .

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Ciboure a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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