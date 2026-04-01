La Selle-en-Luitré

Don de sang Fougères

1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:15:00

fin : 2026-04-21 18:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Vous pesez au moins 50kg ? Rejoignez-nous, devenez donneur de sang !

Pour vérifier si vous pouvez donner, faites le test https://dondesang.efs.sante.fr/quiz

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .

1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don de sang Fougères La Selle-en-Luitré a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES