Don de sang

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-14 16:00:00

fin : 2026-01-14 19:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Après votre don, une collation vous est proposée par l’Amicale.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! L’Amicale des Donneurs de Sang de Rouffach vous invite à participer aux collectes. Collation offerte par l’amicale après votre don. .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 52 63 68 dondusangrouffach@gmail.com

English :

Today, there is no treatment or synthetic drug that can replace human blood from donated blood. This voluntary and benevolent act is therefore irreplaceable. After your donation, you will be offered a snack by the Amicale.

L’événement Don de sang Rouffach a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach