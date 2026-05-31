Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach (68), église Notre Dame de l’Assomption 68450 Rouffach, Rouffach

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach (68) Vendredi 26 juin, 19h30 église Notre Dame de l’Assomption 68450 Rouffach Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Du 26 juin au 6 juillet 2026, « La Nuit des Églises » revient partout en France. Initiée par l’Église catholique, inscrite depuis 2011 dans le paysage estival des diocèses, cette manifestation cultuelle et culturelle invite le public à découvrir autrement la richesse de notre patrimoine religieux.

À la tombée de la nuit, églises et couvents ouvrent leurs portes pour proposer concerts, expositions, visites guidées, mises en lumière, temps de prière ou encore des animations. En Alsace, une quinzaine de lieux participeront à cette édition, du Sanctuaire de Reinacker à Wuenheim, en passant par Strasbourg et Colmar.

Portée par le Service de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles, cette programmation ouverte à tous offre une occasion unique de vivre un moment de découverte, de partage et de convivialité dans une atmosphère différente et chaleureuse.

Vernissage de l’exposition « Si belle la terre » en l’église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach, vendredi 26 juin 2026, à 19h30

Nuit des églises & Saint François d’Assise : une écologie de la fraternité

Chaque année, la Nuit des églises invite à franchir autrement le seuil des églises. À la nuit tombée, ces lieux familiers ou méconnus s’ouvrent à tous, offrant un espace de découverte, de silence, de beauté et de réflexion. Concerts, visites, lectures ou temps de méditation permettent de redécouvrir ce patrimoine vivant, au croisement de la culture et de la spiritualité.

Cette édition résonne tout particulièrement avec les 800 ans de François d’Assise, figure majeure du XIIIᵉ siècle dont le message trouve aujourd’hui une actualité saisissante. À travers sa vie simple et son regard émerveillé sur le monde, François propose une manière nouvelle d’habiter la Terre : non comme un maître ou un possesseur, mais comme un frère parmi les créatures.

Dans son célèbre Cantique des créatures, il célèbre « frère soleil », « sœur eau » ou encore « frère feu », exprimant une relation intime et respectueuse avec la nature. Cette vision, profondément spirituelle, fait de lui un précurseur de ce que nous appelons aujourd’hui l’écologie. Pour François d’Assise, prendre soin de la création, c’est entrer dans une relation de gratitude, de sobriété et de paix avec tout le vivant.

En mettant en lumière cet héritage, la Nuit des églises rejoint les grandes questions contemporaines. Face aux défis environnementaux, elle invite à une prise de conscience mais aussi à une expérience intérieure. Les églises deviennent alors des lieux où contempler la beauté du monde, mesurer sa fragilité et redécouvrir notre responsabilité commune.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’encyclique Laudato si’, publiée par le pape François, qui appelle à une « écologie intégrale ». Celle-ci relie le respect de l’environnement à la justice sociale et à la dignité humaine, soulignant que tout est lié.

Elle trouve également un écho concret dans l’exposition Si belle la Terre, proposée par la pastorale du tourisme du diocèse de Strasbourg. À travers des regards artistiques, des photographies et des textes, cette exposition invite à contempler la beauté de la création tout en prenant conscience de sa fragilité. Elle prolonge ainsi l’intuition de François d’Assise en offrant au visiteur une expérience à la fois esthétique et spirituelle, où l’émerveillement devient source d’engagement.

Ainsi, entre patrimoine et création contemporaine, silence et émerveillement, la Nuit des églises devient une invitation à ralentir, à regarder autrement et à renouer avec l’essentiel. À la suite de François d’Assise, chacun est appelé à devenir gardien de la création, dans un esprit de fraternité et de paix.

église Notre Dame de l’Assomption 68450 Rouffach rouffach Rouffach 68250 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Nuit des églises à Rouffach, vendredi 26 juin à 19h30 église soirée