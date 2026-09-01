AGENDA · Salies-du-Salat
DON DE SANG Salies-du-Salat
mercredi 16 septembre 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
DON DE SANG
SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 18:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Don de sang
Conditions: ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don / avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg et ne pas avoir été transfusé. .
SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Blood donation
L’événement DON DE SANG Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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