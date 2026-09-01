Informations pratiques

Salies-du-Salat

DON DE SANG

SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Don de sang

Conditions: ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don / avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg et ne pas avoir été transfusé. .

SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Blood donation

L’événement DON DE SANG Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE