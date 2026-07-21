Informations pratiques

Bédée

Don du sang

15 Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Le lundi 24 août, la prochaine collecte de sang aura lieue à la salle polyvalente de Bédée de 14h30 à 19h.

Uniquement sur rendez-vous et avec une carte d’identité sur place. .

15 Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Don du sang Bédée a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Montfort Communauté