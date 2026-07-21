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AGENDA · Bédée

Don du sang Bédée

lundi 24 août 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
15 Rue de Bretagne
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Don du sang

15 Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:30:00
fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Le lundi 24 août, la prochaine collecte de sang aura lieue à la salle polyvalente de Bédée de 14h30 à 19h.
Uniquement sur rendez-vous et avec une carte d’identité sur place.   .

15 Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Don du sang Bédée a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Montfort Communauté

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