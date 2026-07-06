Informations pratiques

Bédée

Fête de l’USBP Foot

Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

L’US Bédée Pleumeleuc fête ses 15 ans le samedi 5 septembre au stade Edmond Blanchet à Bédée.

Au programme tournoi interclub et animations tout public l’après-midi, guinguette, concerts et DJ le soir. Restauration sur place. .

Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de l’USBP Foot Bédée a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté