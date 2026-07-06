AGENDA · Bédée
Fête de l’USBP Foot Bédée
samedi 5 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Fête de l’USBP Foot
Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
L’US Bédée Pleumeleuc fête ses 15 ans le samedi 5 septembre au stade Edmond Blanchet à Bédée.
Au programme tournoi interclub et animations tout public l’après-midi, guinguette, concerts et DJ le soir. Restauration sur place. .
Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête de l’USBP Foot Bédée a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté
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