Don du sang Salle Cyrano Bergerac
lundi 17 août 2026 · Salle Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Don du sang
Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.
Un geste qui sauve des vies !
Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don. .
Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Bergerac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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