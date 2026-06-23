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AGENDA · Bergerac

Don du sang Salle Cyrano Bergerac

lundi 17 août 2026 · Salle Cyrano · Bergerac

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Cyrano
Adresse
4 Rue du Bois Sacré
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Don du sang

Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.
Un geste qui sauve des vies !

Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don.   .

Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Bergerac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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