Les Estivales | Rosette Night Quai Salvette Bergerac
Les Estivales | Rosette Night Quai Salvette Bergerac samedi 15 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Rosette Night
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir et redécouvrir les vins de l’appellation Rosette lors de la Rosette Night le 15 août à partir de 20 h sur le port de Bergerac. Les vignerons de Rosette vous feront découvrir la douceur des arômes des vins de l’appellation Rosette, so confidential !
Concert gratuit, dégustations de Rosette payantes (achat de bouteilles).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Rosette Night
L’événement Les Estivales | Rosette Night Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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