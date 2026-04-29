Les Estivales | Rosette Night Quai Salvette Bergerac

Bergerac

Les Estivales | Rosette Night

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir et redécouvrir les vins de l’appellation Rosette lors de la Rosette Night le 15 août à partir de 20 h sur le port de Bergerac. Les vignerons de Rosette vous feront découvrir la douceur des arômes des vins de l’appellation Rosette, so confidential !

Concert gratuit, dégustations de Rosette payantes (achat de bouteilles).

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Rosette Night

L’événement Les Estivales | Rosette Night Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides