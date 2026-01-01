Don du sang Dieffenbach-au-Val
Don du sang Dieffenbach-au-Val mercredi 28 janvier 2026.
Don du sang
Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-28 16:30:00
fin : 2026-01-28 20:00:00
2026-01-28
Kommen Sie zahlreich zum Blutspenden, Ihre Geste kann ein Leben retten!
Venez nombreux donner votre sang, votre geste peut sauver une vie !
Repas préparé par l’association Festi’Dieff.
Pour éviter les attentes, il est conseillé de prendre rendez vous sur Internet. .
Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 04 66 41 festidieff@yahoo.fr
